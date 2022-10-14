МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ упрощает процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора. ЦБ обяжет системно значимые банки обеспечивать переводы через СБП

"Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП", — сказано в сообщении.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.