Центробанк упростит взаимодействие с иностранными партнерами через СБП
ЦБ упростит взаимодействие банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ.ЦБ РФ упрощает процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП", — сказано в сообщении.
Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.
https://1prime.ru/banks/20221014/838465456.html
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