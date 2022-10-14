МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ упрощает процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.

Вывеска на здании Центрального банка РФ.

ЦБ обяжет системно значимые банки обеспечивать переводы через СБП

"Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП", — сказано в сообщении.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.