МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup по итогам девяти месяцев текущего года сократилась на 34% в годовом выражении, до 12,332 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Чистая прибыль Wells Fargo снизилась с начала года на 36 процентов

Разводненная прибыль на акцию за данный период составила 5,84 доллара против 8,65 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода при этом выросла на 4%, составив 57,332 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Citigroup снизилась на 25% в годовом выражении, до 3,479 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,63 доллара против 2,15 доллара. Выручка корпорации за прошлый квартал увеличилась на 6%, до 18,508 миллиарда долларов, аналитики прогнозировали ее на уровне 18,38 миллиарда.

"Мы уделяем большое внимание поддержке наших клиентов и реализации нашей стратегии. Макроэкономическая среда наиболее негативно повлияла на банковское дело", — отметила в релизе генеральный директор Citi Джейн Фрейзер (Jane Fraser).

Акции Citigroup на предторгах дорожают на 1,1%.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.