МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Валютизация депозитов в российских банках в августе снизилась до 12,1% с 12,8% в июле, сохраняясь вблизи исторического минимума, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Банк России ожидает снижение спроса на кредитование в ближайшее время

"Валютизация депозитов, в том числе из-за укрепления рубля к иностранным валютам в августе, снизилась до 12,1% по сравнению с 12,8% в июле, сохраняясь вблизи исторического минимума", — сказано в документе.

Отток валютных сбережений из банков в августе сохранился на фоне низких ставок и комиссий на валютных счетах и депозитах. "Банки поддерживают процесс девалютизации, по возможности не накапливая валютные обязательства и, несмотря на регулятивные послабления, закрывая валютные позиции", — отметили в ЦБ.

В целом в августе замедлился приток средств населения в банки из-за снижения ставок по рублевым депозитам и сокращения валютных сбережений в банках, а также под воздействием продолжающихся сезонных расходов. При этом сокращение вложений в краткосрочные депозиты сопровождалось приростом на текущих счетах благодаря тому, что сохранялись относительно высокие ставки по накопительным инструментам.

"Сбережения физических лиц осуществлялись также через недвижимость: объем поступлений средств на счета эскроу восстанавливался с расширением ипотечного кредитования", — добавили в регуляторе.

Неопределенность, возросшая с конца сентября, может повлиять на сберегательное поведение и динамику депозитов, считают в ЦБ. "Стабилизация ожиданий физических лиц может способствовать восстановлению притока на депозиты", — заключили в регуляторе. Ранее ЦБ сообщал, что валютизация розничного депозитного портфеля снизилась в июне до 11,5% с 14% в мае и обновила исторический минимум конца 2007 года.