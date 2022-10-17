МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Белорусские банки начали выдавать банковские гарантии в сфере госзакупок в России: первым такие гарантии выпустил крупнейший банк республики — Беларусбанк, сообщил Минфин России. Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения

"АСБ Беларусбанк" первым из пяти белорусских банков, участвующих в пилотном проекте, выпустил банковские гарантии для обеспечения участия в закупках для государственных и муниципальных нужд. Выпуск гарантий белорусскими банками будет способствовать укреплению международного сотрудничества в области государственных и муниципальных закупок", — говорится в сообщении министерства.

Пилотный проект участия белорусских банков в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России проходит с мая текущего по декабрь следующего года, в нем участвуют пять кредитных организаций: Беларусбанк, БелВЭБ, "Белинвест", Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк.

Пилотный проект осуществляет Минфин России совместно с федеральными органами исполнительной власти и государственными организациями. Целью пилота является обеспечение выдачи белорусскими банками независимых гарантий для государственных и муниципальных закупок в рамках российского закупочного законодательства и размещение информации о выданных гарантиях в реестре независимых гарантий ЕИС.