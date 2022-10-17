МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре сократилась на 19,6% год к году и составила 19,111 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. СМИ: страховой сектор США ждут рекордные убытки от урагана "Иан"

При этом разводненная прибыль на акцию составила 2,34 доллара после 2,75 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 5% — до 70,418 миллиарда долларов.