2022-10-17T14:46:19+03:00
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2022
https://1prime.ru/banks/20221017/838486197.html
Работу сервиса Qiwi восстановили после непродолжительного сбоя
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Работа платежного сервиса Qiwi восстановлена после непродолжительного сбоя у части клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник в СМИ появилась... ПРАЙМ, 17.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Работа платежного сервиса Qiwi восстановлена после непродолжительного сбоя у части клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что клиенты Qiwi пожаловались на проблемы в работе сервисов системы.
"После непродолжительного сбоя в работе сервисов Qiwi у части клиентов работа сервисов полностью восстановлена", — заявили в Qiwi.
Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.