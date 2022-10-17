МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Работа платежного сервиса Qiwi восстановлена после непродолжительного сбоя у части клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Российские банки планируют запустить международные переводы через СБП

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что клиенты Qiwi пожаловались на проблемы в работе сервисов системы.

"После непродолжительного сбоя в работе сервисов Qiwi у части клиентов работа сервисов полностью восстановлена", — заявили в Qiwi.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.