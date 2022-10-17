МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 49–50 /2381–2382/. Банк России ожидает снижение спроса на кредитование в ближайшее время

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 803-П от 1.08.2022 "О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70158 от 20.09.2022, вступает в силу c 1.01.2025/.