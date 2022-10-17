МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Газпромбанк с 17 октября отменил комиссию за хранение долларов США и евро на счетах, следует из документов кредитной организации. "Тинькофф" временно ограничил мгновенный вывод средств с брокерского счета

"Обслуживание банковского счета: 0,017% в день от суммы остатка на счете 10 000 и более швейцарских франков. Без комиссии – иная иностранная валюта", — говорится в сообщении. Таким образом, банк отменил введенные в середине лета комиссии за хранение долларов и евро.

Аналогичное решение по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам приняли и в "Газпромбанк инвестиции", однако оно вступает в силу с 19 октября.

"C 19 октября отменяем комиссию на хранение долларов США и евро на брокерском счете и ИИС", — сообщила компания в своем Telegram-канале.