Газпромбанк отменил комиссию за хранение долларов и евро на счетах
Газпромбанк с 17 октября отменил комиссию за хранение долларов и евро на счетах
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Газпромбанк с 17 октября отменил комиссию за хранение долларов США и евро на счетах, следует из документов кредитной организации.
"Обслуживание банковского счета: 0,017% в день от суммы остатка на счете 10 000 и более швейцарских франков. Без комиссии – иная иностранная валюта", — говорится в сообщении. Таким образом, банк отменил введенные в середине лета комиссии за хранение долларов и евро.
Аналогичное решение по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам приняли и в "Газпромбанк инвестиции", однако оно вступает в силу с 19 октября.
"C 19 октября отменяем комиссию на хранение долларов США и евро на брокерском счете и ИИС", — сообщила компания в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/banks/20221017/838488501.html
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