МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. ОАЭ и Саудовская Аравия могут инвестировать средства в швейцарскую банковскую группу Credit Suisse Group AG на фоне падения ценности акций компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Фунт стерлингов дорожает к доллару на новостях из Великобритании

В начале октября акции банковской группы Credit Suisse Group AG упали в цене до исторического минимума в 3,52 швейцарского франка, а дневная динамика в понедельник демонстрировала снижение на 9%. Это произошло после появления новостей о том, что Credit Suisse рассматривает возможность сокращения тысячи рабочих мест в течение нескольких лет, что входит в антикризисные меры банка.

По данным источников Блумберг, страны могут вложить средства в инвестиционный банк группы, а также в ряд других входящих в нее компаний посредством своих фондов национального благосостояния или прочих организаций, значительная доля в которых принадлежит Абу-Даби или Эр-Рияду.

При этом собеседники агентства отмечают, что на данный момент нет никаких гарантий того, что соответствующие сделки состоятся, в частности, из-за риска убыточности вложений.

Банк ранее был также замешан в ряде скандалов. В прошлом году сообщалось, что Credit Suisse заплатит почти 500 миллионов долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика. В апреле текущего года американская юридическая фирма Pomerantz заявила, что против Credit Suisse Group AG и ряда ее сотрудников был подан коллективный иск, в котором утверждается, что компания не предоставила информацию владельцам ценных бумаг о ведении дел с "российскими олигархами", против которых были введены санкции.

В середине сентября СМИ сообщали, что Credit Suisse изучает возможность разделения группы на три части, в частности, выделения "плохого банка" высокорисковых активов. Также группа в рамках новой стратегии прорабатывает возможность продажи активов: так, изучается продажа подразделения по торговле секьюритизированными продуктами, продажа операций по управлению активами в Латинской Америке (исключая Бразилию), а также возможность возрождения бренда First Boston, пишет Блумберг.