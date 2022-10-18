МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2022 года уменьшилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 9,579 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Чистая прибыль Johnson & Johnson упала на 11 процентов за девять месяцев

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 26,71 доллара против 48,59 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период уменьшилась на 21% – до 36,772 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, в годовом выражении уменьшилась на 44% — до 2,962 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 8,25 доллара против 14,93 доллара годом ранее.

Выручка банка за третий квартал составила 9,932 миллиарда долларов, что на 18% ниже показателя годичной давности.

Акции компании на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 2,2%.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.