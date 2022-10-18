МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту вкладчиков банков в случае их банкротства. Третье чтение запланировано на 19 октября. Госдума одобрила законопроект о дополнительной защите вкладчиков

Документ обязывает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при осуществлении функций временной администрации или полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) в банках, лишившихся лицензии, представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах). Но это не касается процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и по счетам эскроу.

При этом датой получения процентного дохода, перечисленного АСВ вкладчику в связи с наступлением страхового случая, будет считаться дата фактической выплаты денежных средств в ходе процедуры конкурсного производства (ликвидации), а не дата отзыва у банка лицензии. Это исключит ситуацию, когда при отзыве у банка лицензии вкладчик должен уплатить налог на процентный доход до реального получения из конкурсной массы банка-банкрота соответствующей выплаты.

С 1 января 2021 года вступила в силу норма Налогового кодекса, обязывающая банк не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговую информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. Это не распространяется на проценты по рублевым вкладам или остаткам на счетах, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу.

Данное регулирование не учитывает особенности порядка определения процентных доходов в случае отзыва лицензии у банка. Сейчас процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в банках, лишившихся лицензии, фактически возникает у вкладчика либо при выплате ему страхового возмещения, либо при расчетах с кредиторами в ходе конкурсного производства в порядке, предусмотренном законом о банкротстве. А это не согласуется с нормой НК, согласно которой датой фактического получения дохода считается дата его выплаты, в том числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования. Положения, касающиеся определения даты получения процентного дохода, будут применяться в отношении доходов, полученных начиная с налогового периода 2023 года.