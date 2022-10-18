МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Создание межбанковской системы платежей по типу SWIFT между Ираном и Россией и подключение к ней большого количества банков обеих стран будет стимулировать двустороннюю торговлю, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. Украина призвала ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

Иранская и российская стороны работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

"С технологической точки зрения создание аналога специально для платежей между Россией и Ираном однозначно реализуемо. Если новая система будет оперативно внедрена и в Иране, и в России большим числом банков, то это станет важным шагом к развитию отношений между странами и будет однозначно стимулировать торговлю", — прокомментировал аналитик.

Ряд крупных российских банков был отключён от SWIFT после начала Россией спецоперации на Украине. При этом Иран был отключён от системы в ноябре 2018 года.