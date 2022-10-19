МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 2,162 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Госдума обязала ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 47,5 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 25,8 миллиарда рублей и составили 2,000 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.