Остатки средств на корсчетах банков ЦБ составили 2,16 триллиона рублей
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ составили 2,16 триллиона рублей
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 2,162 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 47,5 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 25,8 миллиарда рублей и составили 2,000 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.
https://1prime.ru/banks/20221019/838505020.html
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