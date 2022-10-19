МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Банк России сформировал списки сотрудников кредитных организаций для получения брони от частичной мобилизации и отправил их в Минобороны, следует из письма первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина президенту Ассоциации банков России (АБР) Георгию Лунтовскому, с которым ознакомилось РИА Новости. Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

Согласно письму регулятора, частичной мобилизации не подлежат специалисты дежурных смен, служб инкассации, работающие с населением и предприятиями, по кибербезопасности, отвечающие за разработку продуктов, технологий и работу с данными, обеспечивающие бесперебойность, непрерывность и надежность, управление рисками, обеспечивающие стабильность расчетных и платежных функций, обеспечивающие работу объектов критически важной инфраструктуры.

Таким образом, не подлежат частичной мобилизации специалисты организаций финансового сектора, относящихся к объектам критической инфраструктуры государства и отвечающих за стабильность и непрерывность деятельности финансовой системы, уточняется в материалах.

"Банком России по критически важным кредитным организациям (включая системно значимые) осуществлены сбор и направление в Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации списков сотрудников, отвечающих вышеуказанным критериям и не подлежащих привлечению на военную службу в рамках частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

Одновременно кредитным организациям рекомендуется направить в военные комиссариаты регионов информацию о включении указанных сотрудников в списки, указал регулятор.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту IT-систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, останутся на своих рабочих местах, чтобы финсистема продолжила работать бесперебойно.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.