МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) услуги ВЭБа по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие. ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей МСП

В настоящее время от НДС освобождены услуги, оказываемые управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности.

Услуги же доверительного управления имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываются государственной управляющей компанией, то есть ВЭБом, без такой лицензии, а следовательно, подлежат налогообложению НДС.

Закон освобождает эти услуги ВЭБа, оказываемые в соответствии с законом от "Об ипотечных ценных бумагах", от НДС, тем самым обеспечивая равные условия налогообложения в отношении одного вида услуг, оказываемых государственной и коммерческими управляющими компаниями.

Кроме того, это будет способствовать уже закрепленному в Налоговом кодексе подходу, согласно которому услуги доверительного управления средствами пенсионных накоплений, предлагаемые государственной управляющей компанией, не облагаются НДС.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на соответствующие услуги ВЭБа, оказанные начиная с 1 октября 2022 года.