Госдума освободила от налога на добавленную стоимость услуги ВЭБа по управлению ипотечным покрытием
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) услуги ВЭБа по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие.
В настоящее время от НДС освобождены услуги, оказываемые управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности.
Услуги же доверительного управления имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываются государственной управляющей компанией, то есть ВЭБом, без такой лицензии, а следовательно, подлежат налогообложению НДС.
Закон освобождает эти услуги ВЭБа, оказываемые в соответствии с законом от "Об ипотечных ценных бумагах", от НДС, тем самым обеспечивая равные условия налогообложения в отношении одного вида услуг, оказываемых государственной и коммерческими управляющими компаниями.
Кроме того, это будет способствовать уже закрепленному в Налоговом кодексе подходу, согласно которому услуги доверительного управления средствами пенсионных накоплений, предлагаемые государственной управляющей компанией, не облагаются НДС.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на соответствующие услуги ВЭБа, оказанные начиная с 1 октября 2022 года.
https://1prime.ru/banks/20221019/838508171.html