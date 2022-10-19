МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 51 (2383). В ЦБ зафиксировали двукратный рост DDoS-атак на финансовые организации

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6176-У от 29.06.2022 "О порядке включения Банком России организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и порядке исключения Банком России организаций из указанного реестра" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70388 от 5.10.2022, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6183-У от 29.06.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 ноября 2021 года № 782-П "Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора /администратора/ доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70389 от 5.10.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6206-У от 20.07.2022 "О порядке представления доверенности в электронной форме, подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" виды деятельности, кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70445 от 10.10.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6225-У от 22.08.2022 "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам — физическим лицам открывать счета /вклады/ в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента — физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70430 от 7.10.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6290-У от 3.10.2022 "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70450 от 10.10.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2119 от 14.10.2022 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Объединенный банк Республики" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "ОБР" /ООО/ /г. Чебоксары/";

— письмо Минфина России и Банка России № 119н / 6215-У от 10.08.2022 "О письме Министерства финансов Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 25н и Центрального банка Российской Федерации от 23 марта 2001 г. № 940-У "О порядке учета средств бюджета Союзного государства на счетах, открываемых органам Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации в подразделениях расчетной сети Банка России";

— информационное письмо № ИН-03-59/125 от 14.10.2022 "Об отмене информационного письма Банка России от 21.09.2022 № ИН-03-59-3/115".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.10.2022; объявления Банка России.