МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск подверг критике действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, назвав завышенными текущие учетные ставки. Такое мнение он высказал на презентации квартальных результатов компании Tesla. Цены на золото упали в ожидании ужесточения политики ФРС США

"ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало", — цитирует CNBC заявление Маска.

"Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки", — добавил он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о текущем состоянии экономики в Северной Америке, Маск назвал его "довольно хорошим" в отличие от Европы, столкнувшейся с проблемами из-за роста цен на энергоносители и Китаем, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.

С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 95,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4% годовых.