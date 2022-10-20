МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Сбербанк при наличии клиентского спроса готов рассматривать запуск бивалютных депозитов для рубля и валют дружественных стран, как это было сделано с юанем, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов. Сбербанк зафиксировал снижение спроса на ипотеку в сентябре

Сбербанк в октябре сообщил, что запустил онлайн бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях. Бивалютный депозит – это депозит, который дает возможность конвертации из базовой в альтернативную валюту без комиссии.

"Сбербанк готов рассмотреть подобные продукты и для других валют дружественных стран при наличии клиентского спроса, росте доли расчетов в национальных валютах и налаженной платежной инфраструктуры в рамках сети прямых корреспондентских отношений с банками дружественных стран", — сказал Попов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России-2022".