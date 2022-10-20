МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Сбербанк получил заявки от бизнеса на получение промышленной ипотеки на сумму около 25 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов. Сбер готов рассмотреть запуск бивалютных депозитов в дружественных валютах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в сентябре утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства. Затем Минпромторг РФ объявил о сборе в течение октября заявок от банков на выделение лимита по промышленной ипотеке.

"Сбербанк настроен на максимально активное участие в данной программе, мы уже получили заявки на сумму около 25 миллиардов рублей от потенциальных заемщиков", — сказал Попов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России — 2022".

Зампред правления Сбербанка добавил, что в указанные сроки банк направит реестр заявок в министерство для выделения на банк лимита и заключение соглашения, после чего начнет финансировать проекты в рамках программы.