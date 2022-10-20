МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в сентябре выросли на 2,3%, а населения — снизились на 1,4%, свидетельствуют данные Банка России. В Госдуму внесут проект о майнинге с учетом позиции ЦБ и Минфина

"Средства юридических лиц продолжают увеличиваться (+0,9 триллиона рублей, или 2,3%). Средства населения снизились по итогам сентября на 458 миллиардов рублей (-1,4%)", — привел данные регулятор.

Как пояснили в ЦБ, отток средств граждан пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги.

"Граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки", — отмечает ЦБ.