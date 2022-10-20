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2022
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В российских банках увеличился объем средств юрлиц
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Средства юрлиц в российских банках в сентябре выросли на 2,3%, а населения — снизились на 1,4%, свидетельствуют данные Банка России. "Средства юридических лиц продолжают... ПРАЙМ, 20.10.2022
банки, финансы, новости, россия, центробанк, юрлица, физлица
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в сентябре выросли на 2,3%, а населения — снизились на 1,4%, свидетельствуют данные Банка России.
"Средства юридических лиц продолжают увеличиваться (+0,9 триллиона рублей, или 2,3%). Средства населения снизились по итогам сентября на 458 миллиардов рублей (-1,4%)", — привел данные регулятор.
Как пояснили в ЦБ, отток средств граждан пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги.
"Граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки", — отмечает ЦБ.