МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Отток средств физических лиц из банков в России, который наблюдается с сентября, достаточно умеренный и не несет угрозы для ликвидности кредитных организаций, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Российские банки нарастили объемы кредитования в прошлом месяце

"С сентября из-за известных событий, к сожалению, наметился отток средств физлиц, умеренный, но тем не менее… По фондированию есть отток в районе 300 миллиардов (рублей – ред.) за квартал средств физлиц, но он перекрыт в значительной степени (там больше 3 триллионов) средствами компаний, так что в целом с ликвидностью проблем нет", — приводится его заявление на канале ЦБ в мессенджере Telegram.

По данным регулятора, средства юрлиц в российских банках в сентябре выросли на 2,3%, а населения — снизились на 1,4%. Как пояснили в ЦБ, отток средств граждан пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги.