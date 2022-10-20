МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) принял решение сохранить ставку на уровне 25%, рассматривает ее повышение сверх прогноза в случае экономически обоснованных причин, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. Украина получила два миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза

"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25%. Прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, ко II кварталу 2024 года. Это будет способствовать дальнейшему росту депозитных ставок к привлекательным для сохранения сбережений в гривне уровней", — сообщает пресс-служба НБУ в Telegram-канале.

В Нацбанке отметили, что регулятор готов при необходимости повысить учетную ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет применять дополнительные меры по защите международных резервов и сохранению управляемости инфляционных процессов.

При этом в НБУ сообщили, что снижение ставок по гривневым инструментам прекратилось еще в июне и на 20 октября средние ставки в банковской системе по трехмесячным депозитам увеличились почти на 5 процентных пунктов. В некоторых банках "ставки по депозитам на 3-6 месяцев уже выросли до 15–20%". Национальный банк также приветствует повышение ставок минфина по гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 месяцев до 18,5% на последнем аукционе.

Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.