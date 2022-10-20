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Костин рассказал об ожидаемой прибыли ВТБ в 2023 году
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ВТБ ожидает существенную прибыль по итогам 2023 года, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. "Прибыль в следующем году мы ожидаем существенную, уже возврат к... ПРАЙМ, 20.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. ВТБ ожидает существенную прибыль по итогам 2023 года, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.
"Прибыль в следующем году мы ожидаем существенную, уже возврат к прибыльности", — отметил он на интервью "Банковская система России: вчера, сегодня, завтра" в Высшей школе менеджмента СПбГУ.
По словам Костина, прогнозы по результатам банка оптимистичные.