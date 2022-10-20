МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. ВТБ ожидает существенную прибыль по итогам 2023 года, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. ВТБ не выплатит дивиденды в 2022 году

"Прибыль в следующем году мы ожидаем существенную, уже возврат к прибыльности", — отметил он на интервью "Банковская система России: вчера, сегодня, завтра" в Высшей школе менеджмента СПбГУ.

По словам Костина, прогнозы по результатам банка оптимистичные.