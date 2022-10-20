МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. ВТБ в этом году, скорее всего, не будет платить дивиденды, в ближайшие годы возможность платить большие дивиденды будет ограничена, заявил глава банка Андрей Костин.

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"По дивидендной политике ситуация более сложная будет в этом году. Вы знаете, дивиденды нами, скорее всего, не будут платиться, потому что капитал банка пострадал. Я думаю, в ближайшие годы это будет накладывать отпечаток определенный на возможность банка выплачивать большие дивиденды", — сказал Костин  в ходе открытого интервью "Банковская система России: вчера, сегодня, завтра" в Высшей школе менеджмента СПбГУ.

Группа ВТБ за 2021 год получила рекордную чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года. Вместе с тем в конце апреля правительство РФ выпустило распоряжение, согласно которому выплата дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям ВТБ не должна предусматриваться. Такое решение было принято для обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ.

В июне годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

В сентябре Костин сообщал, что в целом за 2022 год ВТБ получит убыток, который превысит показатели кризисного 2009 года (чистый убыток по МСФО тогда составил 59,6 миллиарда рублей). Ранее в четверг Костин сообщил, что ВТБ ожидает итогам 2023 года существенную прибыль.