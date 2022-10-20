МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк "Русский Стандарт" приостановил платежи и переводы в евро по территории России и за ее пределами, сообщается на сайте банка. Четвертый банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"

"Временно приостановлена возможность осуществления переводов и платежей в евро по территории РФ, а также за пределами РФ, за исключением переводов на счета клиентов в банках Германии или в Commerzbank", — говорится в сообщении банка.

В условиях санкционных ограничений и регулирования валютных операций многие банки начали пересматривать условия клиентского обслуживания. Чтобы снизить валютные пассивы, некоторые крупные банки стали вводить для физлиц комиссии за хранение иностранной валюты (в основном долларов и евро), а также убирать из продуктовых линеек валютные вклады и ограничивать возможность совершения валютных переводов.