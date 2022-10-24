МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В Белоруссии выявили перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сказано в сообщении на портале Банковского процессингового центра.
"ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что специалисты работают над восстановлением канала связи в максимально сжатые сроки.
https://1prime.ru/banks/20221024/838565668.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.