МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В Белоруссии выявили перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сказано в сообщении на портале Банковского процессингового центра. Россияне пожаловались на проблемы с бессрочными картами Visa и MasterCard

"ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA", — говорится в публикации.

Подчеркивается, что специалисты работают над восстановлением канала связи в максимально сжатые сроки.