МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 миллиарда рублей взыскала солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков — экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Промсвязьбанк продолжит развивать свою сеть в новых регионах

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков, истца и Банка России в статусе третьего лица на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Суд первой инстанции взыскал солидарно 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, — всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева — около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, — более 23,1 миллиарда.