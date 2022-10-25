МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Клиенты ВТБ в этом году в несколько раз увеличили спрос на страхование карт и счетов от мошенников, такая программа впервые вышла в лидеры среди всех страховок, в том числе по защите жилья и здоровья, сообщила пресс-служба банка. Россиян предупредили о новой уловке мошенников

"За 9 месяцев клиенты ВТБ оформили в банке почти 700 тысяч страховок – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Лидером спроса в этом году стало страхование счетов и карт от мошенничества – за ним в ВТБ обратились более 250 тысяч клиентов, что многократно превышает уровень прошлого года. В результате подобные страховки заняли 37% от общего числа оформленных полисов", — говорится в сообщении.

На второе место в этом году поднялось страхование жилья: на него пришлось 23% от всех договоров. К аналогичному периоду прошлого года число таких полисов выросло на 86%.

На третье место опустилось традиционно лидирующее страхование здоровья – на него пришлось свыше 150 тысяч полисов. По сравнению с прошлым годом их доля в портфеле банка снизилась почти вдвое, с 41% до 22%.

Еще 13% страховок было оформлено в рамках юридических и других сервисов, в том числе помощи с налогами и карьерным развитием. В абсолютном выражении их количество выросло на 21%. На треть выросло количество страховок, оформленных для детей, сообщили в банке.

"В этом году защита от мошенников впервые вышла в лидеры среди всех страховых программ. Отчасти это связано со снижением внимания населения к пандемии коронавируса, отчасти – с желанием обезопасить свои средства в условиях продолжающегося роста активности злоумышленников", — прокомментировал начальник управления "Страхование" ВТБ Дмитрий Пугашкин.