МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 октября по 1 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 2 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Банковские депозиты в Центробанке составили 3,14 триллиона рублей

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 216 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 320 миллиардов. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 3 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,382 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 25 октября) в объеме 1,07 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.