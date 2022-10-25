МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Эксперты спрогнозировали рост объема похищенных кибермошенниками средств у клиентов российских банков по итогам 2022 года выше 15 миллиардов рублей, показатель увеличится на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в расследовании Сбера, опубликованном на сайте библиотеки знаний о кибербезопасности "Кибрарий". Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в Индии

"По итогам 2022 года экспертами прогнозируется, что количество жалоб на мошеннические звонки составит более 4,5 миллионов штук, а официальный объем мошенничества в РФ (объем, который сами банки заявляют в Банк России в рамках обязательной отчетности) может превысить 15 миллиардов рублей. Неофициальный – порядка 165 миллиардов", — сказано в документах.

Согласно экспертной оценке Сбера, в данный момент на долю Украины приходится до 90% всех call-центров, работающих против российских граждан остальные располагаются на территории России и стран СНГ.

В материалах подчеркивается, что общий объем похищенных средств украинскими call-центрами достигал 75 миллиардов рублей в 2020 году, из которых 65% выводились непосредственно call-центрами, принадлежащими днепропетровским организованным преступным группам (ОПГ).

По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% — до 1,035 миллиона операций, а их объем — на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На социальную инженерию пришлось 49,4% таких переводов.