МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сбербанк 7 октября отразил самую крупную кибератаку в истории существовании компании с по крайней мере 30 тысяч устройств за рубежом, она продлилась на протяжении 24 часов и семи минут, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Сбер готов рассмотреть запуск бивалютных депозитов в дружественных валютах

"Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой, была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Кузнецова, в течение этой атаки Сбер не заметил никаких перебоев, но атака оказалась "непростой". "И наши специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить эту атаку. Атака длилась 24 часа 7 минут", — отметил он.

Зампред Сбера добавил, что в текущем году банк выдержал не менее 470 хакерских атак, что больше, чем все атаки, которые были проведены за предыдущие семь лет.