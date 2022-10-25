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https://1prime.ru/banks/20221025/838580385.html
Совкомбанк с 26 октября повышает ставки по всем вкладам
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Совкомбанк с 26 октября повышает на 0,2% ставки по всем вкладам на всех сроках. Процентная ставка по вкладу "Яркий процент с Халвой" увеличится до 7,7% годовых на всех сроках... ПРАЙМ, 25.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк с 26 октября повышает на 0,2% ставки по всем вкладам на всех сроках.
Процентная ставка по вкладу "Яркий процент с Халвой" увеличится до 7,7% годовых на всех сроках действия, вклад можно открыть на 3, 6 и 12 месяцев.
Ставка по вкладу "Удобный" на длинных сроках 2 и 3 года ставка также повышается до 7,7% годовых.
Для всех держателей карты рассрочки "Халва", открывших вклад в Совкомбанке на срок не менее 6 месяцев, ставка в конце срока действия вклада будет увеличена на 1% годовых. Таким образом, максимальная ставка по вкладам "Яркий процент с Халвой" и "Удобный" вырастет до 8,7% годовых. Для начисления повышенной ставки важно регулярно пользоваться картой "Халва", то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 руб. ежемесячно в течение срока вклада, и не иметь просрочек по кредитам в банке.
Стартовая сумма для открытия вклада составляет 10 000 рублей. Вклады можно оформить в розничных отделениях банка по всей стране, вклады "Яркий процент с Халвой" и "Удобный" можно открыть дистанционно в мобильном приложении "Халва — Совкомбанк".