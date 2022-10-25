МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, разделились почти поровну во мнениях о том, повысит ли Банк Англии ключевую ставку на 75 базисных пунктов в рамках заседания 3 ноября или осуществит еще более масштабное повышение в целях укрощения инфляции, достигшей двузначных значений. Банк Японии призвал следить за влиянием валютного рынка на экономику

Растущая стоимость заимствований является частью кризиса стоимости жизни, который оказывает понижательное давление на потребительских расходы. Тем временем бывший британский министр финансов Риши Сунак готовится заменить Лиз Трасс на посту премьер-министра в один из наиболее турбулентных периодов в политической истории Великобритании.

Сунак пока не объявил о своей будущей политике, но он, вероятно, оставит на посту министра финансов Джереми Ханта, назначенного менее двух недель назад, чтобы успокоить волатильность на рынке облигаций. Хант отменил почти всю налогово-бюджетную программу Трасс, которая в значительной степени повлияла на ее быструю отставку.

Проект нового бюджета будет опубликован 31 октября. Некоторые респонденты, которые обычно принимают участие в опросах, отказались участвовать в новом исследовании, которое по большей части проводилось до назначения Сунака, после политических и экономических потрясений, потому что, как и Банк Англии, экономисты ожидают подробностей.

"Позитивная сторона политического хаоса состоит в том, что худший период кризиса на финансовых рынках, а значит и рисков для экономики, теперь, вероятно, уже позади", — говорит Билл Дивайни из ABN AMRO.

Тем не менее, инфляция в сентябре достигла самого высокого уровня за 40 лет на уровне 10,1%, что более чем в пять раз превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%. Это усиливает давление на центральный банк с тем, чтобы он принимал меры, которые сами по себе увеличат нагрузку на обремененных долгами потребителей