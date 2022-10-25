МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России предлагает гармонизировать подходы к ESG-рейтингованию — унифицировать понятие рейтинга, определить минимальный набор факторов и весов для оценки и ввести единую рейтинговую шкалу, заявил начальник управления департамента финансовой стабильности регулятора Максим Морозов, выступая во вторник на конгрессе "ESG-(Р)Эволюция". СМИ: Банк Англии может повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов

"Мы считаем, что целесообразно провести гармонизацию подходов. И мы видим три основных направления, по которым эту гармонизацию планируется провести. Во-первых, это унификация определения рейтинга, во-вторых, это определение минимального набора факторов и весов. Наконец, это введение единой рейтинговой шкалы", — сказал Морозов.

Он отметил, что унификация требуется для того, чтобы избавиться от проблем, которые на рынке создает "дизгармония" рейтингов от различных агентств. Дело в том, что они несопоставимы из-за разницы в подходах к их определению и составлению, агентства по-разному определяют набор факторов и весов для оценки компаний. Вследствие этого нет единой системы определений и стандартов, из-за чего "у рейтингуемых лиц отсутствует то, к чему им следует стремиться", обратил внимание Морозов.

Регулятор планирует начать гармонизацию с выпуска рекомендаций, которые будут обсуждаться с рынком "уже на этой неделе в рамках рабочей группы Банка России по устойчивому развитию". "Мы планируем, что гармонизация начнется в следующем году, и в течение следующих 2-3 лет мы будем наблюдать за соблюдением рекомендаций, их совершенствовать, переиздавать по мере того, как будут совершенствоваться подходы к раскрытию информации, как будут совершенствоваться таксономии", — сказал Морозов.

Он добавил, что в дальнейшем может быть рассмотрено введение регулирования ESG-рейтингов, как особой категории кредитных рейтингов. "Важно оценивать не только зеленые проекты, важно смотреть на компанию в целом, то, каким переходным, климатическим и ESG рискам она подвержена. И это создает перспективу для использования ESG-рейтингов в риск-менеджменте и потенциально в регулировании. Однако пока таких решений нет ни у нас, ни за рубежом", — заключил Морозов.

Ранее директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, сообщала, что регулятор готовит новые рекомендации финансовым организациям в рамках ESG-повестки.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).