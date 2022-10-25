МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью вклада "Новые возможности". Россияне смогут получить статус предпенсионера без заявления

Для того, чтобы открыть этот депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше 5000 долларов на конец дня 13 октября.

Открыть вклад "Новые возможности" можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка. Его срок — три, шесть или двенадцать месяцев. Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Что же касается процентов, то они будут начисляться ежемесячно.

Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей или 7 тысяч юаней, максимальная — не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада.



Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что они "видят новые возможности для инвестиций в валютах дружественных стран, поэтому предлагаем собственные продукты в этих валютах. С нашим новым депозитом можно конвертировать доллары в рубли или юани с более высокой доходностью. Мы считаем, что сейчас с учетом текущей ситуации нашим клиентам выгодней и удобней будет управлять своими средствами в таких валютах".



Отмечается, что предложение действует с 24 октября 2022 года по 15 марта 2023 года. Подробнее о его условиях можно узнать на сайте банка.