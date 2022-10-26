МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам первых трех кварталов составила 3,994 миллиарда евро, что на 34,1% больше, чем год назад, следует из отчетности группы. Чистая прибыль Deutsche Bank выросла за январь-сентябрь в 1,8 раза

Операционная прибыль за отчетный период выросла на 21,7%, до 7,5 миллиарда евро, выручка — на 8,4%, до 14,623 миллиарда.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit составила 1,709 миллиарда евро, что на 61,6% больше год к году. Операционная прибыль выросла на 23%, до 2,442 миллиарда евро. Чистый процентный доход составил 2,481 миллиарда евро, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Выручка за эти три месяца увеличилась на 9,1%, до 4,827 миллиарда евро.

Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.