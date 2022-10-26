МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Набсовет банка "Санкт-Петербург" в четверг обсудит возможность обратного выкупа акций, говорится в сообщении кредитной организации. Госдума во втором чтении установила правила buy back акций

"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 октября 2022 года. Повестка дня… о приобретении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург", — сказано в сообщении.

Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля он занимал девятнадцатое место по объему активов.