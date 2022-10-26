Набсовет банка "Санкт-Петербург" обсудит возможность buy back акций
Набсовет банка "Санкт-Петербург" в четверг обсудит возможность обратного выкупа акций
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Набсовет банка "Санкт-Петербург" в четверг обсудит возможность обратного выкупа акций, говорится в сообщении кредитной организации.
"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 октября 2022 года. Повестка дня… о приобретении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург", — сказано в сообщении.
Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля он занимал девятнадцатое место по объему активов.
https://1prime.ru/banks/20221026/838597972.html
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