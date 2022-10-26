МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ставка 30-летней ипотеки в США достигла 7,16%, максимума с 2001 года, следует из данных Ассоциации ипотечных банков США (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя сумма ипотеки в России с июня по сентябрь снизилась на 16 процентов

"Ставки по ипотеке растут уже 10-ю неделю подряд, при этом 30-летняя фиксированная ставка достигла 7,16 процента, что является самым высоким показателем с 2001 года", — заявил вице-президент ассоциации Джоэл Кан (Joel Kan).

Согласно данным MBA, за неделю с 14 по 21 октября средний процент ставки по 30-летней ипотеке вырос до 7,16% с 6,94% неделей ранее.

Рост стоимости ипотеки привел к снижению числа заявок на нее. Так, на прошлой неделе заявки на финансирование домов сократились на 1,7%, отметили в исследовании.

Ставка 30-летней ипотеки в США теперь дороже льготной ипотеки на российские новостройки. Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная программа льготной ипотеки работает на территории всей страны: по ней до конца текущего года можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке, покупку или строительство нового дома по ставке не более семи процентов годовых.