ВТБ: лишь каждый пятый в России хранит деньги в наличных - преимущественно это состоятельные люди
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Лишь каждый пятый россиянин хранит свои сбережения в наличных, в основном это характерно для состоятельных людей, говорится в исследовании ВТБ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"По оценкам ВТБ, для хранения сбережений наличные использует сегодня лишь каждый пятый россиянин. Чаще всего население держит деньги на банковских картах, накопительных счетах и депозитах. По данным банка, наиболее склонны хранить часть сбережений в наличных состоятельные клиенты – так действует каждый четвертый представитель этого сегмента", — говорится в сообщении.
Чаще всего население предпочитает держать деньги на банковской карте – этим инструментом пользуются 36% россиян, при этом в зависимости от клиентского сегмента доля варьируется от 28% до 44%. Чем выше уровень дохода, тем больше этот показатель, указывают в банке.
На втором месте по популярности – накопительные счета, которые используют для сбережений 29% россиян (от 22% до 33% в зависимости от уровня доходов). Почти столько же – 28% – хранит средства на классических депозитах, выяснили в ВТБ.
Лишь 6% держит деньги на обычном счете. На обезличенных металлических счетах, в слитках и монетах, а также в банковских ячейках накопления хранят не более 1-2% россиян. Каждый десятый предпочитает инвестиционные инструменты, указывается в материалах.
"При этом сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – прокомментировал результаты исследования старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
https://1prime.ru/banks/20221028/838620157.html