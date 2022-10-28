МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Лишь каждый пятый россиянин хранит свои сбережения в наличных, в основном это характерно для состоятельных людей, говорится в исследовании ВТБ, с которым ознакомилось РИА Новости. Россиянам посоветовали брать наличные за границу

"По оценкам ВТБ, для хранения сбережений наличные использует сегодня лишь каждый пятый россиянин. Чаще всего население держит деньги на банковских картах, накопительных счетах и депозитах. По данным банка, наиболее склонны хранить часть сбережений в наличных состоятельные клиенты – так действует каждый четвертый представитель этого сегмента", — говорится в сообщении.

Чаще всего население предпочитает держать деньги на банковской карте – этим инструментом пользуются 36% россиян, при этом в зависимости от клиентского сегмента доля варьируется от 28% до 44%. Чем выше уровень дохода, тем больше этот показатель, указывают в банке.

На втором месте по популярности – накопительные счета, которые используют для сбережений 29% россиян (от 22% до 33% в зависимости от уровня доходов). Почти столько же – 28% – хранит средства на классических депозитах, выяснили в ВТБ.

Лишь 6% держит деньги на обычном счете. На обезличенных металлических счетах, в слитках и монетах, а также в банковских ячейках накопления хранят не более 1-2% россиян. Каждый десятый предпочитает инвестиционные инструменты, указывается в материалах.

"При этом сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – прокомментировал результаты исследования старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.