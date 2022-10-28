МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк Японии снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам октябрьского заседания.

Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года. СМИ: Япония профинансирует новый пакет экономических мер на фоне роста цен

Согласно заявлению, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Банк Японии продолжит выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов примерно теми же темпами, что были до пандемии — в 5 триллионов иен (3 триллиона в CP и 2 триллиона в корпоративных бондах).

ЦБ будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы инфляции (на все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя.

Регулятор ожидает, что краткосрочные и долгосрочные ставки останутся на текущем или более низких уровнях, говорится в релизе.

Вместе с тем Банк Японии понизил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году (с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года) до 2% с ожидавшихся в июле 2,4%, при этом повысил ожидания по инфляции до 2,9% с 2,3%.

В следующем финансовом году ЦБ Японии ожидает роста ВВП на 1,9% по сравнению с июльской оценкой в 2%, в 2024 финансовом году — на 1,5% вместо 1,3%.

Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 1,6%, а не 1,4%, как ожидалось в июле, в 2024 финансовом году — 1,6% вместо 1,3%.