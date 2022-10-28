МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) прогнозирует постепенное сокращение дефицита бюджета с 25% ВВП в нынешнем году до 12% в 2024 году, говорится в октябрьском инфляционном отчете регулятора. The Hill обвинил Запад в незнании ситуации на Украине

"Дефицит бюджета будет сокращаться постепенно – с 25% ВВП в 2022 без учета грантов до 12% ВВП в 2024 году. Основным источником покрытия дефицита бюджета и удержания макрофинансовой стабильности будет международное финансирование. Ожидается, что эмиссионное финансирование будет полностью прекращено с 2023 года", — говорится в сообщении на сайте НБУ.

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в конце июля оценивал дефицит бюджета Украины к концу 2022 года в 50 миллиардов долларов (30-35% ВВП страны).

К основным причинами спада экономики в этом году Нацбанк относит сокращение внутреннего спроса, нарушения логистики, значительные потери рабочей силы и производственного потенциала.

Регулятор разработал и альтернативный сценарий прогноза, предусматривающий сохранение рисков безопасности до середины 2024 года. В этом сценарии темпы роста ВВП в 2023-2024 годах будут слабыми — около 2-3% в год, а полноценное восстановление экономики начнется только с середины 2024 года при условии сохранении активной международной финансовой поддержки и заключении новой программы с МВФ.