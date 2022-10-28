МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе: открыл два филиала и новые офисы в четырех городах, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банкиры узнали, кто в России хранит деньги в наличных

"ПСБ … продолжает расширение присутствия в регионе: банк открыл Севастопольский и Крымский филиалы и четыре офиса в новых городах своего присутствия — в Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте", — говорится в сообщении.

Среди приоритетных задач в работе открывшихся филиалов – дальнейшее усиление позиций ПСБ на полуострове и участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для этих регионов, отметили в пресс-службе.

Крымский филиал банка возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику. Севастопольским филиалом ПСБ продолжит руководить Арсен Тананян, возглавлявший первый офис ПСБ в городе также с момента его открытия.

ПСБ первый и пока единственный системно значимый российский банк, который стал работать на полуострове. Кредитная организация начала предоставлять банковские услуги в Крыму и Севастополе в апреле 2022 года. В мае там были открыты первые офисы банка.