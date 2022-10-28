МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков в стране, банковская система устойчива, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Российская "дочка" Citi собирается продать свой портфель кредитов

"Какой-то потребности потенциально в бэйлауте я не вижу, никаких таких вот случаев, что это бы потребовалось в обозримой перспективе мы не видим, потому что в целом банковская система устойчива", — сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

"Что касается работы российских дочек иностранных банков в России — мы к ним относимся как к российским банкам, и все регулирование в целом и надзорная практика построена абсолютно одинаковым образом, но, действительно, сделки с активами ряда из них по перечню — они требуют специального разрешения, пока такие критерии не установлены, идет работа над указом, и пока об этом сложно говорить", — добавила Набиуллина.