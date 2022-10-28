МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Прибыльность банков РФ восстанавливается, ЦБ ожидает сохранения этой тенденции в 2023 году, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина: ЦБ не считает необходимым спасать "дочек" иностранных банков

"Что касается банковской системы, действительно, прибыльность банковской системы восстанавливается. Ожидаем, что эта тенденция продлится в 2023 году", — сказала глава регулятора.

Набиуллина добавила, что ЦБ РФ подумает над целесообразностью сохранения на 2023 год рекомендации банкам о невыплате дивидендов.

"Что касается политики по дивидендам, у нас и на этот год рекомендация была не выплачивать дивиденды тем банкам, которые пользуются нашими регуляторными послаблениями, но если они не пользуются регуляторными послаблениями, у них есть прибыль, они могут выплачивать дивиденды", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

"Мы будем дополнительно рассматривать, нужно ли эту рекомендацию сохранять на будущее, может быть, действительно, в этом не будет такой целесообразности, как в этом году", — заявила Набиуллина.