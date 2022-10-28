МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Набегов на банки" в России нет, в сентябре граждане забирали деньги для создания сбережений и из предосторожности, и делали это в меньшем объеме, чем в феврале, при этом банковская система с этим справилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России

"Я бы не назвала это bank run, потому что обычно bank run — это… когда люди перестают верить в финансовую устойчивость конкретных банков, это все-таки были несколько другие явления. Особенно в сентябре — во многом люди забирали средства из банков в силу создания сбережений, в силу мотива предосторожности", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

"Вывод средств из банков сейчас был более плавным и меньше, чем был в феврале. В феврале банковская система справилась с этим спросом на ликвидность, и сейчас справилась и справляется….Система находится в структурном профиците, банки умеют управлять ликвидностью и, если нужно, повышают ставки по вкладам, мы видели это и в феврале, когда повышение ставок по вкладам вернуло деньги в банковскую систему. И сейчас последние данные показывают тоже, что деньги начали возвращаться в банковскую систему", — добавила она.