МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Портфель ипотечного кредитования физлиц РФ по итогам сентября впервые превысил 13 триллионов рублей, увеличившись к августу на 2,346%, до 13,087 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. На высокой волне процентов. Почему не стоит верить обещаниям банков

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам достигла максимума с марта: в сентябре она составила 56,279 миллиарда рублей после 55,965 миллиарда в августе.

Также и срок ипотечного кредитования в России в сентябре снова обновил исторический максимум: он увеличился почти на четыре месяца — до 23 лет и пяти месяцев.

Средняя ставка по рублевой ипотеке в сентябре выросла на 0,04%, до 6,71%.