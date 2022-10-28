МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы приговорил к заключению на сроки от пяти до семи с половиной лет колонии четырех обвиняемых в хищении 87 миллиардов рублей в ПАО "Промсвязьбанк", сообщили РИА Новости в суде. Суд удовлетворил иск "Синема Парка" о смягчении условий кредита "Траста"

"Суд признал четверых подсудимых виновными по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата)", — сказали в суде.

Так, бывший руководитель блока "Операционный" Андрей Мукин получил 7,5 года колонии общего режима, экс-начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова — шесть лет, а бывшие замгендиректора по финансам АО "ПромСвязьКапитал" Екатерина Духова и директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова — по пять лет колонии. Последней суд отсрочил наказание до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Бывший вице-президент аппарата правления "Промсвязьбанка" Николай Цуканов был оправдан, сообщили РИА Новости в суде.

По версии обвинения, умысел на совершение преступления возник у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата – председателя правления банка Дмитрия Ананьева. К осуществелнию своего замысла они привлекли соучастников. Сами Ананьевы и некоторые их подельники смогли скрыться и объявлены в розыск.