Суд приговорил к заключению от пяти до семи с половиной лет соучастников хищения у Промсвязьбанка
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы приговорил к заключению на сроки от пяти до семи с половиной лет колонии четырех обвиняемых в хищении 87 миллиардов рублей в ПАО "Промсвязьбанк", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал четверых подсудимых виновными по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата)", — сказали в суде.
Так, бывший руководитель блока "Операционный" Андрей Мукин получил 7,5 года колонии общего режима, экс-начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова — шесть лет, а бывшие замгендиректора по финансам АО "ПромСвязьКапитал" Екатерина Духова и директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова — по пять лет колонии. Последней суд отсрочил наказание до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
Бывший вице-президент аппарата правления "Промсвязьбанка" Николай Цуканов был оправдан, сообщили РИА Новости в суде.
По версии обвинения, умысел на совершение преступления возник у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата – председателя правления банка Дмитрия Ананьева. К осуществелнию своего замысла они привлекли соучастников. Сами Ананьевы и некоторые их подельники смогли скрыться и объявлены в розыск.
https://1prime.ru/banks/20221028/838635134.html