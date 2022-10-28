МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил расширить эксперимент по участию белорусских банков в российской системе госзаказа, добавив в список участников новые кредитные организации, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов. Набиуллина: ЦБ не считает необходимым спасать "дочек" иностранных банков

"Учитывая большую заинтересованность банков Республики Беларусь ‎в участии в процессе государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации, Национальным банком Республики Беларусь предложено дополнительно включить в перечень участников пилотного проекта два банка Республики Беларусь. Проектом постановления предлагается включить в список банков Республики Беларусь, участвующих в пилотном проекте, закрытое акционерное общество "Альфа-Банк" и открытое акционерное общество "Банк Добрабыт", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотного проекта, который предусматривает участие белорусских банков в российской системе госзаказа. Эксперимент призван упростить поставщикам из Белоруссии доступ к российским госзакупкам.

Первый этап эксперимента по участию белорусских банков в российской системе госзаказа предполагает оформление белорусскими банками нужных для работы в России документов, включая СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей, а также регистрацию на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. Второй этап предполагает непосредственное участие банков из Белоруссии в госзакупках и включает в себя в том числе начало выдачи белорусскими банками независимых гарантий.