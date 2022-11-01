МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Credit Suisse продолжает расширять свою деятельность в Китае, причем в этой стране и Гонконге будут наблюдаться самые высокие темпы роста численности персонала в Азии, заявил глава регионального подразделения банка. В то же время стратегия швейцарского банка предусматривает сокращение числа рабочих мест в других странах. Китай запретил британской GSK участвовать в программе оптовых закупок

Пострадавший от многолетних скандалов и убытков, Credit Suisse привлекает новый капитал для проведения реорганизации. В процессе он сократит тысячи рабочих мест и сместит акцент с инвестиционного банкинга на менее волатильный бизнес — управление частным капиталом.

В рамках глобальной реорганизации Credit Suisse оценивает свое присутствие в 13 центрах Азиатско-Тихоокеанского региона для "упрощения операций" в каждом из них, сообщил агентству Reuters директор Credit Suisse в Сингапуре Эдвин Лоу, не уточняя деталей.

Лоу сказал, что приоритет будет отдан Китаю и Гонконгу.

"Если судить по численности персонала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие пять лет, то самыми большими рынками роста для нас будут Китай и Гонконг, — сказал он. — Совершенно очевидно, что в Китае рынок больше, чем в странах Юго-Восточной Азии, Австралии или Индии".

В докладе Credit Suisse, опубликованном в сентябре, прогнозируется, что к 2026 году число китайских миллионеров удвоится.

В рамках планов по расширению в Китае Credit Suisse в прошлом месяце заключил сделку по выкупу своего китайского партнера в совместном предприятии по ценным бумагам — как раз в то время, когда в банке обсуждались планы по глобальной реорганизации.

Помимо подачи заявки на получение лицензии на продажу продуктов клиентам своего подразделения частного банкинга, Credit Suisse создает банк с китайской регистрацией, на создание которого уйдет от двух до трех лет. Его клиенты смогут торговать акциями, котирующимися на китайских биржах, сказал Лоу.

Азиатско-Тихоокеанский регион — третий по величине рынок Credit Suisse после Швейцарии и региона "Европа, Ближний Восток и Африка". Местные активы под управлением оценивались на конец сентября в 249 млрд долларов.