Сбербанк подал иск к одной из структур трейдера Glencore
Сбербанк подал иск к одной из структур трейдера Glencore на 116 миллионов долларов
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 116 миллионов долларов (более 7,1 миллиарда рублей по курсу ЦБ) с компании Glencore Energy UK Ltd, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 31 октября, к производству он пока не принят. Основания исковых требований и другие детали в материалах суда на данный момент не сообщаются.
Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.
https://1prime.ru/banks/20221101/838666372.html
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