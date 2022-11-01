МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 116 миллионов долларов (более 7,1 миллиарда рублей по курсу ЦБ) с компании Glencore Energy UK Ltd, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Сбер запустил вклад "Новые возможности" в юанях и рублях

Иск поступил в суд 31 октября, к производству он пока не принят. Основания исковых требований и другие детали в материалах суда на данный момент не сообщаются.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.